Paberlehtede kadumine sunnib riiki äriseadustikku muutma

Eften Capital pöördus aprillis justiitsministeeriumi poole ettepanekuga muuta avalikustamist puudutavaid äriseadustiku sätteid, mis on seotud üldkoosoleku kokku kutsumisest teavitamisega.

Nimelt näeb äraseadustik ette, et kui aktsiaseltsil on üle 50 aktsionäri tuleb teada avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.

Paraku on meediamaastik muutunud ja pärast seda, kui Eesti Päevaleht lõpetas aprillist paberlehena ilmumise, on ainsaks üleriigilise levikuga väljaandeks jäänud Efteni väitel ajaleht Postimees. Seetõttu ei täida senine regulatsioon Efteni hinnangul enam oma eesmärki ja on lisaks üle 50 aktsionäriga ettevõtetele ebamõistlikult kulukas.