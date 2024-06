Vandeadvokaat: seadus kohustab kõiki abivajavast lapsest teatama

Märkamine ja lapse abivajadusest teatamine on igaühekohustus

Niisiis - kohustus mitte vaikida on igal naabril, kelle korterisse kostuvad koduvägivalda reetvad helid; külalisel, kes märkab lapse kehal sinikaid, mis ilmselt ei ole tekkinud tavapärasest mänguhoost või sportimisest; õpetajal, kel on kahtlus, et last on seksuaalselt väärkoheldud; aga ka igal isikul, kellele laps on usaldanud teabe enda hädaohu või abivajaduse kohta tingimusel, et usaldusisik sellest kellelegi ei räägiks. Teavitada tuleb ka siis, kui abivajadus ei ole seotud vägivallaga, vaid hoopis muu abivajadusega - näiteks tuleks kindlasti teada anda üksielavast või puudustkannatavast lapsest, sõltuvusaineid tarvitavast lapsest, potsentsiaalselt suitsiidsest lapsest, halva kohtlemise (mõnitamise, alandamise) all kannatajast; erivajadusega lapsest, kes pole saanud vajalikku abi.