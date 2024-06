Rail Baltica uuendas tasuvusuuringut. Projekti hinnatakse tasuvaks, kuigi kallinemine on ligi kolmekordne

Värske tasuvusuuringu kohaselt kujuneb Rail Baltica esimese faasi, mille raames ehitatakse aastaks 2030 valmis läbi kolme Balti riigi kulgev ja Poolaga ühenduv raudtee, maksumuseks 15,3 miljardit eurot. Koos teise etapi kuludega, mida on plaan teha pärast 2030. aastat, võib Rail Baltica maksumus kasvada hinnanguliselt 23 miljardi euroni.

Kuigi finantsiliselt jääb Rail Baltica sügavasse miinusesse – investeeringu nüüdispuhasväärtuseks (NPV) prognoositakse -21,5 miljardit eurot –, hinnati projektiga kaasnevate majanduslike mõjude suuruseks 28,1 miljardit eurot. Lisaks on värskes tasuvusanalüüsis kajastatud ka kaudseid kogumõjusid, mille suuruseks hinnati 15,5–23,5 miljardit eurot. Need laiemad majanduslikud mõjud hõlmavad muu hulgas sõjalist liikuvust, positiivset mõju keskkonnale, sotsiaalset võrdsust, uuest majanduskoridorist tulenevat sünergiat ja mõju tarneahelatele.

Tasuvusarvutuse tõusust 51% on tingitud varasemast põhjalikumatest arvutustest ning algses analüüsis puudunud reservkuludest. 18% on tingitud täiendavatest välistest nõuetest ja teguritest, milleks on näiteks kolmandate osapoolte täiendavad regulatiivsed nõuded ja tehnilised määrused, koostalitlusvõime tehnilised spetsifikatsioonid jm.