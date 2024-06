Utilitas paigaldas Väo energiakompleksi uued tootmisseadmed

„Kõige tõhusam on energiasektoreid dekarboniseerida korraga ning Väo energiakompleks on selle hea näide. Sel kevadel koostootmisjaamadele lisatud kondensaatorid ja soojuspumbad aitavad biomassist veelgi rohkem rohelist energiat kätte saada. Samuti ehitame juba rohevesiniku tootmisüksust, mis hakkab andma rohelist kütust sõidukitele ja tööstustele ning jääksoojust kaugküttevõrku. Nende uute tehnoloogiate sisendiks on omakorda roheline elekter, mida toodame nii oma koostootmisjaamades kui ka tuule- ja päikeseparkides,“ kirjeldas Koit.

„Inimtekkelised kliimamuutused on suurim pikaajaline oht Eesti riigile ja rahvale, mistõttu ei ole üleminek jätkusuutlikule energiamajandusele üks valik teiste seas, vaid möödapääsmatu vajadus. Enamik kasvuhoonegaaside heitmetest tekib linnades, valdavalt hoonete energiatarbimisest ning isiklike sõiduautode summutist. Tallinnal on hea meel, et meie kaugküttepartner Utilitas jagab meie kliimaneutraalsuse sihti ning investeerib uutesse kliimasõbralikesse tehnoloogiatesse, et see siht saavutada,“ ütles Ossinovski.