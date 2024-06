Eksperdid: renoveerimisest peab saama uusarenduse tüüp

Eesti Kunstiakadeemia korraldatud renoveerimisteemalise vestlusõhtu avasõnas võttis rektor Mart Kalm kokku, et lõviosa eestimaalastest elab nõukogudeaegsetes massiehitistes, mis on praeguseks amortiseerunud kogu Euroopas. Nii võiks Kalmu sõnul Eesti uueks ekspordiartikliks saada just innovaatilised renoveerimislahendused, mis energiasäästu kõrval parandavad mahuliselt ka vanade tüüphoonete ruumikvaliteeti. Mõtet toetas EKA puitarhitektuuri uurimiskeskuse PAKKu juht Anna Tommingas, kelle sõnul ei tohiks unustada, et Eesti ei ole renoveerimislaines üksi ning tegu on üleeuroopalise väljakutsega.

Rõdud ja liftid

Küsimus on korteriühistu maksevõimes

Eesti Puitmajaliidu juhatuse esimehe Martin Taltsi sõnul on Eestis tehaseliselt renoveeritud praeguseks 20 kortermaja. „Seni on keskendutud vaid hoonete soojustamisele. Neid maju saaks kindlasti teha paremini ja arhitektide abikäsi on siin väga oodatud. Näiteks rõdude lisamine on võimalik ja väga vajalik. Küsimus on aga keskmise korteriühistu maksevõimes. Seni ei ole ühistud mahulise renoveerimisega kaasa tulnud. Arhitektuursete lahenduste puhul tuleb pidada silmas, et head asjad on alati kallimad,“ ütles Talts.