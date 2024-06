Bolt käivitab juhtidele kohustusliku keeleõppeprogrammi

Ühiskondlik ootus

„Me teame, et sõiduteenuse jaoks on kõige olulisemad teenuse hind ja kättesaadavus, sest just nende kriteeriumite alusel hääletavad kliendid oma rahakotiga. Kuid mõistame, et ühiskonnas on osalt ootus, et sõidujuhid räägiksid eesti keelt tänasest paremini. Ka juhtide seas läbi viidud uuringust selgus, et 70% juhtidest oleksid valmis eesti keelt õppima, kui Bolt pakuks spetsiifilist sõidujagamisteenuse sõnavaraga online-kursust, ja seda võtsime me lahenduse väljatöötamisel ka arvesse. Antud programm on meie katse tuua neid erinevaid ootusi kokku toimiva lahenduse näol,“ ütles Bolti sõidujagamisteenuse juht Oscar Rõõm.