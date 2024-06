Wise uuris noorte tulevikuplaane: huvi tehnoloogiasektori vastu on varasemaga võrreldes langenud

Wise on juba viis aastat uurinud noorte eelistusi, et selgitada välja, kas ja kui palju on noortel huvi minna õppima tehnoloogiaga seotud erialasid. Kui huvi tehnoloogiasektori vastu on varasematel aastatel järjepidevalt tõusnud või püsinud samal tasemel, siis sel aastal on see languses.