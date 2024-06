Elon Musk ähvardab enda ettevõtetes keelata Apple’i seadmed

Kuigi Musk on OpenAI kaasasutaja, siis on ta viimastel aastatel ettevõtte osas kriitiline olnud ning end distantseerinud.

Apple’i sõnul on ettevõte valmis ehitanud tehisintellekti, mille keskmes on privaatsus ning mis kasutab tehisintellekti funktsioonide jaoks nii seadme enda kui ka pilveandmetöötluse kombinatsiooni.

„On absurdne, et Apple ei ole piisavalt tark, et enda tehisintellekt luua, kuid on kuidagi võimeline tagama, et OpenAI kaitseb sinu turvalisust ja privaatsust,“ ütles Musk platvormil X.