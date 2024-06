Bigbank: kodulaenude hiilgeaeg jätkus ka mais. Keskmine laenusumma on märkimisväärselt kasvanud

Bigbank andis maikuus kodulaene välja koguni 3,5 korda suuremas kogusummas kui aasta tagasi samal ajal. „Keskmise laenusumma kasv 148 tuhande euroni viitab muuhulgas sellele, et mingis mahus on suuremates linnades taastunud ka mahukamad tehingud, nagu hinnalt kallimad korterid uusarendustes, aga ka suuremad uueväärilised korterid ja eramud,“ selgitas Bigbanki Eesti juht Jonna Pechter maikuiseid turutrende.

Pechteri sõnul on kodulaenude turg sel kevadel näidanud kiiret taastumist ja paradoksaalsel kombel on kodulaenude turg reaalsest kinnisvaraturust lausa mööda kihutanud.

„Me näeme, et väga palju on positiivse vastuse saanud laenutaotlusi, mis täna veel tehinguni jõudnud ei ole. See omakorda kinnitab inimeste kõrget valmisolekut uus kodu lähiajal ära osta ja pankade valmisolekut neid tehinguid finantseerida,“ kommenteeris Pechter lisades, et laenulepingute arvu kiire kasvu taga on veel ka varem võetud laenude aktiivne refinantseerimiste laine.