Lugeja küsib: kas e-poes kaardiandmete salvestamine on hea idee?

Ootamatud igakuised maksed

„Mõnikord ei pruugi klient tähele panna, et ostu sooritades on tegemist igakuise tellimuspõhise teenusega. Tasuta prooviperioodide puhul on lihtne juhtuma, et tasulise tellimuse alguskuupäev ununeb, teavitus jääb kahe silma vahele ning seejärel läheb kaardilt tellimuse hind automaatselt maha. On oluline mainida, et ka väikeses kirjas teksti lugemine lepingutes on oluline. Selle lugemata jätmine sageli ootamatud maksed endaga kaasa toobki,“ selgitas Kukk.