Hüpoteeklaenu juht Toomas Paju: 15 aastat tegutsemist on möödunud uskumatult kiiresti

Hästi on end õigustanud kontorite avamine väljaspool Tallinna. Selle aasta 1. aprillil sai meie Tartu kontor juba 10-aastaseks. Kuna Tartu kontori avamine tõi meile palju uusi kliente, siis julgustas see meid esindusi avama ka Narvas ja Pärnus.

Oleme oma äris olnud pigem konservatiivsed ja pole võtnud suuri riske. See kindlasti on ka mõnevõrra pärssinud meie arengut. Samal ajal ei ole me pidanud liialt muretsema või inimesi koondama, seda ka näiteks mõne aasta eest eriolukorra ajal.

See andis meile võimaluse mitmeid aastaid tegutseda oma nišis ehk kinnisvara tagatisel laenude valdkonnas praktiliselt konkurentideta. Tol ajal piisas sellest, et panime teate ajalehte ja telefon oli punane.

Masu ajal olid Skandinaavia pankadel suhteliselt karmid tingimused, lisaks oli neil probleeme koduturgudel. See oli aeg, mil Eestis langesid kinnisvara hinnad kohati 50%. Kuna pangad väga heal meelel laenu ei andnud, tekitas see nõudluse erinevate uute laenutoodete järele. Seega nägime võimalust laenuturule sisenemiseks.

Kes on Hüpoteeklaenu peamised kliendid?

Kliendisegmente on erinevaid. Kõige sagedamini pöörduvad meie poole ettevõtjad, kes vajavad väikevahendeid kuni 50 000 eurot. Selleks on meil olemas eraldi mikroettevõtjatele mõeldud toode nimega Kasvulaen, mis on tavalisest soodsama intressiga. Samal ajal on meil ka kliente, kes vajavad laenu miljonites eurodes. Nende projektid on mõnevõrra keerukamad ja meil on hea meel leida häid lahendusi, mis võimaldavad ka neil oma projekte ellu viia.

Samuti teenindame eraisikutest kliente, kes enamasti küsivad laenu selleks, et oma kodu või suvilat remontida, autot osta, reisida, õppemaksu maksta või ravikulusid katta.

Kui esimestel aastatel jõudsid kliendid meie juurde ise, siis sealt edasi on olnud vaja mõelda, kuidas end positsioneerida, et paremini turuvajadustele vastata.

Meie soov on olla atraktiivne partner nii uutele kui ka olemasolevatele klientidele. Püsiklientide hoidmine on algusest peale olnud üks meie põhimõte ja väärtus.

Ka täna teeme igakuiselt ligi pooled tehingud olemasolevate klientidega. Need on kliendid, kes on meilt juba eelnevalt mõne oma varasema projekti jaoks laenu võtnud ja saanud positiivse kogemuse, mis tähendab, et nad pöörduvad ka uute ideedega meie poole.

Ligikaudu sama suure osa tehingutest teeme täiesti uute klientidega, kes puutuvad meiega kokku esimest korda, jõudes meieni läbi mõne turunduskanali. Kui kliendisuhtlus ja kogemus on hea, siis tekib ka neil soov meiega edaspidi koostööd teha.

Milliste sõnadega võiks iseloomustada Hüpoteeklaenu kliendisuhtlust?

Oleme selgeks saanud, et inimesed on olulised ja seda mitmel tasandil. Ükskõik kas räägime eraisikust või juriidilisest kliendist, igal juhul on selle taga inimene. Ka meie oleme laenu väljastades inimesed, mis tähendab, et me ei ole lihtsalt info@hypoteeklaen.ee või lühinumber 1203, vaid juba esimesest kontaktist peale on meil suhtluses inimene oma nime ja näoga.