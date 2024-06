Kasvulaenu eripakkumine – nüüd suviselt soodsa intressiga!

„Tänu heale koostööle Euroopa Investeerimisfondiga saame väikeettevõtjatele nüüd veel parematel tingimustel Kasvulaenu pakkuda. Soovitan kõigil ettevõtjatel, kes on pidanud plaani oma ettevõtet laiendada või uut äri alustada, meiega juba täna ühendust võtta. Kasvulaenu puhul on tegemist meie kõige populaarsema laenutootega, mille otsuse saab kätte kiirelt ja raha laekub kontole juba 2–3 tööpäevaga,“ ütleb Hüpoteeklaenu juht Toomas Paju.

Kasvulaen kasvatab sinu äri

Kinnisvara tagatisel Kasvulaen annab ettevõtetele jõudu ja hoogu paindlikel tingimustel. Kasvulaenu saab taotleda kuni 25 000 eurot ja laenuperioodi maksimaalne pikkus on kuni 15 aastat.

Kasvulaen on mõeldud uutele ja tegutsevatele mikroettevõtetele, kellel on 1–9 töötajat ning käive ja bilansimaht on alla 2 miljoni euro aastas. Ettevõttel ei tohi olla maksuvõlgasid ja esitatud peab olema viimane majandusaasta aruanne.