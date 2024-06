HEA TEADA | Miks statistikaamet ettevõttelt andmeid küsib?

Arusaadavalt tähendab valimisse sattumine ja uuringule (või mitmele) vastamine ettevõtja jaoks koormust. Võrreldes aastakümnete taguse ajaga on paberaruanded asendunud digitaalsetega ja iga aastaga suureneb nende andmete hulk, mida statistikaametil on võimalik hankida olemasolevatest andmekogudest. Siiski võib tekkida küsimus, miks on 2024. aastal veel vaja aruandeid esitada ja kas neid andmeid üldse päriselt kasutatakse. Kuna peatselt algab kõige olulisema ettevõtteid puudutava aruande EKOMAR andmete kogumine, teeme väikese ülevaate andmete kogumise üldisest loogikast.

Miks statistikaamet üldse andmeid kogub?

Statistikaamet on riikliku statistika tegija ning kogub Eesti riigi ja Euroopa Liidu (EL-i) tellimusel igal aastal ettevõtjatelt infot erinevate näitajate kohta, mis on väärtuslikuks sisendiks Eesti majanduse käekäigu hindamisel, maksu- ja palgaotsuste tegemisel ning ettevõtlussektori toetuste määramisel. Suur osa uuringutest viiakse kõigis EL-i riikides läbi ühtse metoodika alusel ning see aitab meil hinnata, kuidas läheb Eesti majandusel võrreldes teiste riikidega. Kogutud andmete põhjal valminud statistika saab kõigile avalikult kättesaadavaks statistikaameti veebis.

Riikliku statistika tegemisest ja eesmärkidest oleme varem kirjutanud oma blogis.

Miks vajalikke andmeid ei võeta juba olemasolevatest infoallikatest?

Statistikaamet kasutab andmete kogumiseks esmajärjekorras olemasolevaid allikaid (nt riiklikud registrid). Ettevõtetelt küsitakse infot ainult siis, kui registrites vajalikke andmeid ei leidu või ei ole need statistika tegemiseks sobival kujul või piisavalt detailsed. Näiteks kasutab statistikaamet küll aktiivselt andmeid maksu- ja tolliameti töötamise registrist (TÖR), ent EL-i võrdleva statistika tegemiseks vajame ka infot töötundide kohta, mida TÖR-is ei ole. Seega peame neid andmeid ettevõtjatelt lisaks küsima. Vahel jõuab info registritesse ka liiga hilja või statistikaameti andmekogumisest erineva sagedusega.