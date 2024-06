Maksutulu kasvu vedas aprillis tulumaks pankade jaotatud kasumilt

Palgafondi kasv aeglustus aprillis viie protsendi lähedale (vt joonis 1) ja oli eelmise aasta keskmisest üle kahe korra aeglasem, mis oli ootuspärane. See mõjutas tööjõumaksude laekumist – sotsiaalmaksu tasumise kasv aprillis oli aasta aeglaseim ulatudes viie ja poole protsendini. Töökohtade arv oli väikses languses, sektoriti oli langus sügavaim jätkuvalt tööstuses ja ehituses, mis on majanduslangusest enim mõjutatud olnud. Nendes sektorites pöördus ka palgafond aprillis langusesse, mis tulenes sellest, et erinevalt eelmisest aastast ei makstud sel aastal aprillis preemiaid.