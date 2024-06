Luminor: paljud ettevõtjad on investeerimisplaanid tolmust puhtaks pühkinud

Värskeimad ehk aprilli väliskaubanduse näitajad viitavad majanduse teatavale aktiveerumisele – kasvanud on nii import kui ka eksport. Väliskaubandusstatistikat toetab ka esimeses kvartalis toimunud ettevõtete investeeringute kasv.

„Sama trendi kinnitavad ka meie kliendid – aasta-poolteist tagasi sahtlisse läinud investeerimisplaane on järjest välja võetud ning need tolmust puhtaks pühitud,“ lausus Luminori äripanganduse juht Marjan Savtšenko. „Näeme paljudega suheldes seda, et tuleviku osas on optimism taas kasvama hakanud.“

Luminori äripanganduse juhi sõnul pole tegemist pelgalt positiivse sentimendiga, vaid selgelt on näha eksportivate ettevõtete aktiivsuse kasv ning paljud uued projektid on ettevõtetel juba käima lükatud.

„Eksportijatel on praeguseks läbitud uute klientidega või uutel turgudel testimisperioodid, oma toodangut on juba hakatud eksportima ja suuremad tellimused on reaalsus,“ lausus Savtšenko. „Meie vaatest tähendab see, et ettevõtetelt tuleb rohkem finantseerimistaotlusi, kuna sisse tulnud tellimuste valguses on ettevõtted asunud vajalikke investeeringuid tegema.“

Savtšenko lisas, et mitmete eksportivate ettevõtete puhul annab n-ö uue laine puhul tooni ümberkohanemine ning liikumine allhangete tegemiselt oma toodangu müügile.

„Eestlastel on tulenevalt meie väiksusest juba ette keeruline oma toodet maailmaturul müüa, aga kui seda õnnestub teha ning uuele turule läbi murda, siis need kujunevad valdavalt edulugudeks,“ kirjeldas Luminori äripanganduse juht. „Märksõnadeks on digitaliseerimine ja automatiseerimine ning on hea meel näha, et meie ettevõtted vaatavad oma investeeringuid tehes selliste lahenduste suunas.“

Luminori ettevõtete panganduse juht Indrek Julge lisas, et edu saadab just selliseid Eesti ettevõtteid, kes vaatavad oma tegevuses pikalt ette – mida teevad konkurendid, mis trendid antud sektoris valitsevad ning milline võiks olla turuolukord ja vajalikud kompetentsid näiteks 2–3 aasta vaates.

„Hokilegend Wayne Gretzky on kunagi öelnud, et hokiväljakul pole vaja vaadata litri hetkeasukohta, vaid seda kohta jääl, kus litter on siis, kui sina sinna jõuad. Sama kehtib ka nende ettevõtete puhul, kellel täna hästi läheb – piisavalt pikalt ette mõtlemine ning maailma trendide, ärikeskkonna ja oma valdkonnaga muutustega kursis olemine on see, mis tagab edu,“ lisas Julge.