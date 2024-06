Riigikontroll: Rail Baltic on ohus. Projekti rahastuses on Eesti riigieelarvest suurem auk

Rail Balticu eelarves on hiigelsuur auk. Mitu miljardit täpsemalt puudu on, oleneb sellest, kui ambitsioonikalt projekti jätkatakse. Kui tahta Rail Baltic ehitada välja nii, nagu esialgu mõeldi, on Balti riikide riigikontrollide teatel vaja projektile juurde leida 19 miljardit eurot. „Võttes arvesse iga riigi uusimat projektieelarvet ja juba eraldatud raha, on Eestis vaja projekti lõpetamiseks lisaks 2,7 miljardit, Lätis 7,6 miljardit ja Leedus 8,7 miljardit eurot,“ seisab riigikontrolli täna avaldatud aruandes.