Suurettevõtted mõtlesid välja äri Eesti puhastamiseks vanadest rehvidest, aga rehve kätte ei saa

Eestil on kasutatud rehvidega valusad mälestused. Vanad rehvid vedelesid igal pool. Ühiskondliku aktsiooniga koguti neid loodusest suur hulk kokku ja ladustati Tartu külje alla vanale Raadi lennuväljale. Ja sinna need jäid. Aastateks. Vanarehvide käitlejad pidid need suunama taaskasutusse, kuid mõnede inimeste pahatahtlikkuse tõttu ei osatud hiiglaslike rehvihunnikutega tükk aega midagi peale hakata.