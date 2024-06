VAATA JÄRELE | Mis saab Rail Balticust? Michal ja Võrklaev andsid presidendile aru

Arutelu aluseks on Eesti, Läti ja Leedu riigikontrolli koostatud Rail Balticu projekti ülevaade.

Riigikontrollid leidis, et Rail Balticu projekti edasiliikumine on ohus, sest seitsme aastaga on selle hinnanguline maksumus neljakordistunud ning sellest võib sõltuvalt projekti ulatusest tekkida 10–19 miljardi eurone eelarvepuudujääk, leiavad Eesti, Läti ja Leedu riigikontrollid ühisaruandes. Olukorda halvendab ka prognoositav kaheaastane (2027–2028) Euroopa Liidu rahastuse lünk, mis nõuab kolmelt Balti riigilt suuremat panust.