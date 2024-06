GRAAFIK | Kui palju tõi EKRE-st lahkunud Jaak Madison erakonda raha võrreldes Martin Helmega?

Pärast eileõhtust aadrilaskmist rahvuskonservatiivses erakonnas andis oma lahkumisest öösel teada ka EKRE-st 32 845 häälega ainsana europarlamenti saanud Jaak Madison. Oma sotsiaalmeedia avalduses märkis Madison, et erakonna juhtliikmed on talle korduvalt teinud etteheiteid, et ta pole europarlamenti kuuludes EKRE-le piisavalt raha toonud.

„See tähendab, et ma keeldusin kohe eelmise mandaadi alguses võtmast enda palgale, st Euroopa Parlamendi eelarvest tööle ametnikke, kes teeks tegelikult koduerakonna jaoks tööd Eestis. Kuid see on keelatud. Selle kohta on olnud palju jamasid ja kohtukaasuseid, ning kui see välja tuleks, nõutaks kogu ametnikule makstud palgaraha koos maksudega tagasi Euroopa Parlamendi liikmelt, mitte sellelt ametnikult või koduerakonnalt. Mina sellist riski võtta ei soovinud,“ põhjendas Madison.