Programmeerimiskool kood/Jõhvi mudel laieneb Soome

Mõlemal koolil on ühine eesmärk edendada tehnoloogiasektori mitmekesisust ja koolitada mitmekülgseid, praktiliste oskustega programmeerijaid, et vastata tööturu muutuvatele vajadustele. Kood-koolides õppimise ainus eeltingimus on vanus (vähemalt 18) ja nii Eesti kui Soome koolide õppijate seas on võrdselt nii otse gümnaasiumist tulnuid kui ka ümberõppijaid, kel varasem töökogemus meditsiinist, hotellindusest, haridusest, merendusest jne.

2021. aasta sügisel avatud kood/Jõhvi on rahvusvaheline programmeerimiskool, mille eesmärgiks on pakkuda iseõppimismeetodil praktilist projektipõhist kogemust, oskust töötada tiimis ning arendada enesejuhtimisoskusi. Seni on kood/Jõhvi vastu võtnud neli lendu 600 õppijaga, esimesed 100 lõpetanut on sisenenud tööturule. Kood/Jõhvist on välja kasvanud ka esimesed iduettevõtted - MindSee , strikt.tech . Õppijaid on kokku 33 eri rahvusest, nende keskmine vanus on 28 aastat, neist 25% on naised.