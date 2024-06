Investor Tarvo Vaarmetsa soovitus on lihtne: ära ole vaene!

Doktorikraadiga majandusteadlane ja investor Tarvo Vaarmets (42) oli varastes 30ndates, kui mõistis, et raha üksi ei tee õnnelikuks. Ometi käitus ta nii nagu paljud ning säästis algusaastatel pea poole sissetulekust ja hoidis kulud range kontrolli all.

Ent nüüd, tagantjärele teeks ta natuke teisiti ja hakkaks elu palju varem nautima. „Mis kasu on rahast, kui sa seda ei kasuta,“ tõdeb ta. Vaarmets on mõistnud, et raha on kõigest üks elumõnu komponente – kas ka peamine, selles julgeb ta kahelda.