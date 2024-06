Kuidas alustada investeerimisega?

Säästmine ja kõrvalepandud raha investeerimine ei tähenda, et peaksid igapäevaselt elama väga kokkuhoidlikult ega saaks praegust elu elada täisväärtuslikult. Oluline on leida tasakaal, mis võimaldab sul elada hästi ja samal ajal panna iga kuu kõrvale mingi kindel summa tuleviku tarbeks. See ei pruugi tähendada drastilisi elumuutusi, vaid väikeseid muudatusi sinu igapäevaelus, nagu harvem väljas söömas käimine ning mittevajalikele asjadele ja meelelahutusele üleliia suurte summade kulutamine. Nii tagad oma rahalise kindlustatuse tulevikus, ilma et peaksid tänaseid rõõme ohvriks tooma.

Skandinaavia riikides on tavaks panna palgast kõrvale märkimisväärne osa, et kindlustada endale hea elu pensionieas. Näiteks Rootsis ja Norras säästetakse keskmiselt 10–15% oma sissetulekust, mis tagab mugava ja turvalise pensionipõlve. Selline säästumäär on Eestis veel haruldane, kuid just investeerimisega alustamine võib aidata sul saavutada sarnast finantskindlust tulevikus. Investeerimine ei tähenda pelgalt raha kõrvalepanemist, vaid selle kasvatamist läbi teenitava dividendi- või intressitulu ja/või vara väärtuse kasvu.

Vananev elanikkond ja kasvav pensioniiga annavad märku sellest, et riiklik pension ei pruugi tagada soovitud elustandardit. Eriti juhul, kui oled vahepeal töötanud välismaal, võib kohalik pension olla veelgi väiksem ning välismaist pensioni ei pruugi sa üldse saada. Seetõttu on mõistlik hakata esimesel võimalusel raha kõrvale panema, et pensionieaks oleks võimalik säilitada oma praegust elatustaset.

Investeerimine ei ole mõeldud vaid finantsekspertidele – igaüks saab alustada ja saavutada oma rahalised eesmärgid järk-järgult, kasutades õigeid tööriistu ja teadmisi. Nüüd on parim aeg alustada oma teekonda rahalise kindlustunde suunas! Tavaliselt ei kahetse investor mitte investeerimisega alustamist, vaid seda, et ei alustanud sellega varem.

2024. aastal Intense Growth HUBi läbi viidud uuringu järgi tegeleb 37% eestimaalastest investeerimisega. Need on täiesti tavalised inimesed meie ümber, kes igapäevaselt väikeste sammudega suure tuleviku poole liiguvad. Kas oled nende hulgas?

Ka investeerimisportfelli hajutamine erinevate varaklasside vahel on oluline strateegia riski vähendamiseks. Investeerides mitmesse erinevasse varaklassi, väldid olukorda, kus ühe investeeringu ebaõnnestumine mõjutaks kogu portfelli. Üheks varaklassiks võiks olla näiteks laenude andmine, mida pakub MONEYZEN. MONEYZENi platvormil on olemas automaatsed investeerimistööriistad, mis aitavad hajutada investeeringuid ja hoida portfelli tasakaalus ilma pideva käsitsi sekkumiseta. Tänu sellistele tööriistadele on ka algajal investeerijal lihtne ja mugav investeerimismaailma siseneda ning kogemusi omandada.

Paljud inimesed tunnevad, et neil puuduvad piisavad teadmised investeerimise kohta. See tekitab ebakindlust ja kartust teha valesid otsuseid. Teadmiste omandamine ja teadmistepagasi pidev täiendamine on aga investeerimise oluliseks osaks. Pidev eneseharimine ja turu jälgimine aitavad sul teha informeeritud otsuseid.

Kõige levinum hirm on investeeritud raha kaotamise tõenäosus. See hirm on põhjendatud, kuna igasugune investeering kannab endas riski. Riski saab vähendada teadliku planeerimise ja riskide maandamise strateegiate kasutamise kaudu. Üks parimaid viise riski maandamiseks on alustamine väikeste summadega. MONEYZENi platvormil saad alustada investeerimist juba 20 euroga, mis võimaldab sul õppida ja kogemusi saada ilma suurte riskideta.

Selleks, et sul oleks, mida säästa, on oluline keskenduda oma sissetulekute suurendamisele. Arenda oma tööalaseid oskusi ja pinguta selle nimel, et saada oma valdkonnas väga heaks. Kui oled oma töös kõrgelt hinnatud professionaal, küsi perioodiliselt palgatõusu vastavalt inflatsioonile. Samuti tasub iga paari aasta tagant kaaluda töökoha vahetust, kuna see võib sageli kaasa tuua märkimisväärse palgatõusu.

Miks on vaja investeerida regulaarselt?

Investeerimine on nagu puu istutamine – vajab pidevat hoolt ja aega, et kasvada suureks ja tugevaks. Sama kehtib ka rahalise kasvu kohta. Igal kuul investeeritud väike summa võib aja jooksul muutuda märkimisväärseks kapitaliks tänu liitintressi võludele. See aga ei juhtu kohe – tuleb varuda kannatust ning teenitud kasumit pikema perioodi jooksul mitte välja võtta, vaid suunata see tagasi investeeringuteks.

Liitintress on üks võimsamaid mõisteid investeerimismaailmas ja tähendab, et sinu investeeringu tulu reinvesteeritakse selle asemel, et see välja maksta. Liitintress on intress, mis arvutatakse laenu või deposiidi põhisummalt ning sellele lisandunud eelmiste perioodide kogunenud intressidelt. Seega liitintressi arvutamisel investeeritakse pidevalt edasi ka tekkinud kasum, mitte ainult põhiosa.

Lihtsamalt öeldes hakkab sinu juba teenitud raha teenima veelgi rohkem raha. Näiteks, kui investeerid ja teenid intressi, siis see intress lisandub sinu algsele investeeringule ning hakkab ka intressi tootma. See protsess kordub, mistõttu sinu investeering kasvab kiiremini ja suuremaks, sest nii algne summa kui ka teenitud intressid teenivad omakorda intressi.

See on justkui lumepalliefekt – väikestest algsetest summadest kasvab ajapikku suur investeering. Esimesel aastal võib kasv tunduda küll tagasihoidlik, kuid mida pikemaks ajaks investeering teha, seda suuremaks kasvab selle väärtus aja jooksul.

Kuidas liitintressi arvutada?

Kuidas aga liitintressi arvutatakse? Arvutuskäik on tegelikult lihtne matemaatika: iga aasta alguses olev portfelli summa tuleb korrutada aasta jooksul teenitud tootlusega. Saadud summa ongi sinu järgmise aasta alguse portfelli summa. Juhul kui su kontole laekub intressitulu igakuiselt, ei pea aasta lõpuni ootama, vaid saad selle kohe taas teenima panna ja efekt on veelgi suurem.