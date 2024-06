Uus Baltikumi investeerimisfond otsib kasvuettevõtteid, kuhu paigutada 50 miljonit eurot

„Investeerimisobjekti valikul on meile oluline, et ettevõttel oleks teatav eristumine konkurentidest. Eelistatud on ka laiema organisatsioonilise struktuuriga ettevõtted, mida ei juhi vaid üks või paar inimest. Meie eesmärk on teha koostööd juhtkonnaga, et kasvatada neid ettevõtteid, viia nad järgmisele arengutasemele ja muuta niimoodi huvitavaks Põhjamaade ja laiemalt Euroopa strateegilistele ja finantsinvestoritele,“ selgitas Visse pressiteates.