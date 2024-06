Võrguteenuse osakaal elektri hinnas kasvab. Vaja on uut hinnakujundust

Arenguseire Keskuse ekspert Märt Masso sõnul on prognoositav, et võrguteenuste hinnad ja nende osakaal elektri hinnas kasvavad, sest hajusa- ja mikrotootmise juurdekasv suurendab jaotusvõrgu arendamise ja käitamise kulusid. „Sarnase väljakutse ees on täna ka teised riigid ning võrguga seotud teenuste osakaal elektri hinnas kipub suurenema enamikus Euroopa riikides. Praegu jääb võrgutasude osakaal elektri lõpphinnas eri riikides vahemikku 9–51% ning Eestis on see 22%, mis on pigem keskmine,“ tõi Masso välja.