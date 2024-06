Euroopa Komisjon ähvardab kehtestada Hiina elektriautodele täiendava tollimaksu

Komisjon märgib teates, et mullu oktoobris algatatud uurimise põhjal on jõutud esialgsele järeldusele, et Hiina akutoitega elektrisõidukite väärtusahel saab kasu ebaõiglasest subsideerimisest, mis võib tekitada ELi tootjatele majanduslikku kahju.

Komisjon on pöördunud Hiina ametiasutuste poole, et teemat arutada ja uurida võimalusi probleemi lahendamiseks WTO nõuetele vastaval viisil. Hiina kaubandusministeerium vastas Reutersi andmetel avaldusele, et jälgib hoolikalt olukorda ning on valmis astuma täiendavaid vastusamme, et kaitsta Hiina ettevõtete õiguseid.