Pärnu unevabrik pöörab äri ümber. Ettevõte keskendub jaekaupluste rajamisele

Pärnu põhitehase kõrval on Wendre arendanud ka oma tootmist Poolas – hetkeseisuga on Poola tehases 200 töötajat Pärnu ca 400 kõrval. Sel kuul valmib Poolas ka ca 13 000 ruutmeetri suurune laiendus, millest põhiosa moodustab lao- ja logistikakompleks. Wendre käesoleva aasta investeeringute maht on Perkinsi sõnul ca miljon eurot ning järgmise aasta plaan ca 2 miljonit.

Wendre grupp on Perkinsi kinnitusel viimase nelja aastaga proovinud ära mitu opereerimismudelit, eraldades vahepeal patjade-tekkide ning madratsite-voodite tootmised grupi eri ettevõtetesse. „Muutused Eesti ja lähiriikide majanduskeskkonnas ning kogu tööstusharus viisid aga selleni, et eelmisel aastal ühendasime taas kõik oma tootmistegevused kuluefektiivsuse huvides Eestis ühte firmasse, milleks on Wendre AS,“ selgitas ta.

Gavin Perkinsi sõnul võib öelda, et Wendre äri hoiab elus fakt, et enamus täiskasvanuid higistab ühe ööga ca kilogrammi jagu vedelikku, mis imbub siis patja, tekki ja madratsisse. „Muidugi saab neid pesta, kuid iga paari aasta tagant tuleb unetarvikud ka välja vahetada. Ja ainuüksi Euroopa Liidus elab ligi 450 miljonit inimest – nii et meie turg ei kao kuskile,“ on ta Wendre müügimahtude osas optimistlik.

Wendre grupi tegevjuhi Gavin Perkinsi sõnul on ettevõtte jaoks paar viimast aastat olnud keerulised, kuid nüüdseks ollakse nii optimaalse tegevusmudeli otsingul kui majandustulemuste poolest kriisist üle saadud ning nokk on jälle kindlalt ülespoole.

„Tahame kõigis oma tootmisüksustes järjest rohkem automatiseerida ja robootika võimalusi ära kasutada. Meie valdkonnas see aga tegelikult ei tähenda töötajate arvu vähenemist või koondamist. Nii nagu Eesti ja kogu läänemaailma tööstustootmises tavaline, on meil pigemini kogu aeg inimesi puudu. Kui keegi väljaõppinud inimene mõnest liinilõigust mõne protsessi automatiseerimise tõttu vabaneb, vajame teda enamasti kohe mõne teise vajaliku ülesande täitmisel.“

Finantstulemuste poolest on Wendre vahepealsete aastate kahjumist välja tulnud: „Oleme taas nullis või isegi pisikeses plussis, kuid põhiline on see, et kulud on kontrolli alla saadud ja eeldused tulude kiiremaks kasvuks loodud,“ rääkis Perkins, kelle sõnul grupi mullused konsolideeritud tulemused selguvad juuni lõpuks.

Aastas toodetakse üle 14 miljoni padja ja teki

Viimaste aastate erinevate kriisidega on Wendre Perkinsi sõnul tegelikult tahest-tahtmata pidanud oma konkurentsivõimelisust kogu aeg tõstma ja tõstma. „Pandeemiast, sõjast ja sanktsioonidest tulenevad muutused tarneahelates ja ülemaailmses logistikas on samuti tegelikult kerge- ja tekstiilitööstuse staatust Euroopas omajagu parandanud, sest nii tarbijad kui jaekaubandus on aru saanud, kui hea on omada tarnijaid, kes pole sinust liiga kaugel ja tegutsevad samade majandusreeglite järgi, mis sina,“ kõlas tema selgitus.

Lisaks on viimase viie aasta jooksul läänemaailma tarbijate ja kõigi ettevõtete jaoks järjest suuremat tähtsust omandanud ESG-teemad ja jätkusuutlikkus. „Sellesse valdkonda on Wendre palju panustanud ja julgen öelda, et oleme oma tööstusharu esirinnas. See on parandanud meie konkurentsipositsiooni võrreldes paljude, eriti Aasias, tegutsevate konkurentidega ja on viimase aasta-kahega hakanud meile ka reaalseid dividende tooma.“

Wendre grupp on rohkem kui 100 miljoni euro suuruse aastakäibega Euroopa üks suuremaid unetarvikute tootjaid, mis müüb oma toodangut 25 riigis üle maailma.

Ettevõtte Eestis ja Poolas asuvad tehased toodavad aastas üle 14 miljoni padja ja teki ning ligi 370 000 madratsit ja voodit. Lisaks veel mitmeid poolfabrikaate mööblitööstuse jaoks ning näiteks ka pehmeid pesasid lemmikloomadele.