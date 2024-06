Eesti kinnisvaraarendaja Estera rajab Riia kesklinna 100 miljonit eurot maksva uue elamukvartali

„Terbatas Darzs linnakvartalisse uue elamurajooni rajamine on ainulaadne võimalus, sest tegu on ühe suurima arenduseks sobiliku alaga UNESCO kaitse all olevas Riia kesklinnas. Uusarendus peab seega arvestama nii kohaliku ajaloo, kaasaegsete lahenduste tagamise kui ka linnaruumile lisaväärtuse loomisega,“ sõnab Estera asutaja ja tegevjuht Ülo Adamson.

Arendataval alal on 2020. aastast tegutsenud kogukondlike linna-aedade algatus. Estera poolt kavandatud linnakvartali arenduse keskmeks on unikaalne rohelise hoovi kontseptsioon, mis annab ka tulevastele elanikele võimaluse harrastada aiandust otse oma kesklinna kodu juures.

Adamson lisab, et kunagise jäähokiareeni asemele on kavandatud erinevaid arendusi alates 2008. aastast, kuid nüüd on olemas selge tegevuskava. Esimese kortermaja ehitusprojekti tegid Eesti ja Läti arhitektid büroodest Kadarik&Tüür ja Mark Arhitekti. Praegu on käimas antud maja ehitushange ning ehitusega on eesmärk alustada 2024. aasta teises pooles. Uue konkursiga otsitakse arhitekte, kellega luua ülejäänud viiele hoonele sobilik arhitektuuriline lahendus.