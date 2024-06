KUULA | Eesti teadlase idufirma toodetel on sadade miljonite eest huvilisi. Järjekorras on ka NATO riigid

PowerUP toodab vesinikul põhinevaid elektrigeneraatoreid, mis on mõeldud asendama tavapäraseid diiselgeneraatoreid ning millel on nende ees palju eeliseid. Vesinikugeneraatorid on kergemad, palju vaiksemad ning pea olematu soojusjäljega. See tähendab, et huviliste hulgas on nii erinevate riikide armeesid, kes lahinguväljal energia tootmist senisest paremini maskeerida saaksid kui arstikabinete ja muid asutusi, kus on vaja generaator panna siseruumidesse, mida diisliga teha ei saa.