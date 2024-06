Rail Balticu Eesti haru juht: jätkame ehitust võimalikult suure hooga

Rail Baltic Estonia sõnul olid riigikontrolli esile toodud mured seotud peamiselt projekti rahastusega, mille eest vastutab eeskätt kliimaministeerium. RB Estonia osa on projekti ehituslik pool ja selles kohta esile toodud murede lahendamine Salometsa sõnul juba käib. „Meie peamine väljakutse on täna mahajäämust tasandada. Ehk me peame jõudma projekteerimisest kiiremini ehitusse. Usun, et oleme selle mure lahendamisega viimasel ajal ka üsna hästi edenenud,“ ütles Salomets, viidates ehitusse jõudnud põhitrassi hangetele.