Föderaalreserv prognoosib, et hinnatõus leebub oodatust aeglasemalt

Samamoodi on korrigeeritud alusinflatsiooni ootusi: märtsis oli ootuseks 2,6%, nüüd 2,8%. Seetõttu otsustas USA keskpank jätta intressid jätkuvalt samale tasemele ning mitte minna sama teed kui läks Euroopa keskpank eelmisel nädalal, kes alustas intressilangetuste tsüklit. Föderaalreservi juht Jerome Powell selgitas, et nad ei kavatse intresse langetada enne, kui nad on saanud täie kindluse, et inflatsioon on liikumas jätkusuutlikult 2% poole.

Nii tõdes ta ka, et kolmapäeval avaldatud mai inflatsiooniraport oli parem kui keegi oleks osanud oodata, kuid sellest veel ei piisa. Mais oli USA aastane inflatsioon 3,3%, kui aprillis oli see 3,4%.

„Me näeme tänast raportit progressina, andes meile kindlust,“ märkis Powell. „Aga me ei näe, et meil oleks piisavalt kindlust, et oleks põhjust rahapoliitikat lõdvendada veel.“

Võrreldes märtsis tehtud prognoosiga on muutunud ka föderaalreservi liikmete ootused, kui palju on kavas keskpangal intresse tänavu langetada: mediaanprognoosiks on nüüd, et sel aastal tehakse vaid üks intressilangetus. Finantsturgude prognoos on hetkel, et esimene intressilangetus võiks tulla septembris.