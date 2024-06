OTSEPILT | Madis Müller riigikogus: intressimäärad peavad veel mõneks ajaks jääma keskmisest kõrgemale

Eesti Panga president Madis müller tõdes riigikogu ees, et Euroala ja Eesti kiire hinnatõus on taltunud tänu energiahindade langusele, aga ka keskpanga karmistunud rahapoliitikale. See on majandusele kibe, kuid vajalik ravim, sõnas Müller Eesti Panga 2023. aasta tegevusest ülevaadet andes.

„Euroopa Keskpanga nõukogus langetatud rahapoliitilistele otsustele tagasi vaadates saan selgelt öelda, et neil on olnud oodatud mõju ja need on meid hinnastabiilsuse eesmärgile lähemale toonud,“ ütles Müller, toonitades, et piisavalt aeglane hinnatõus on majanduskasvu ja inimeste igapäevase toimetuleku oluline nurgakivi. „On väga tähtis, et keskpank oleks valmis kiirele hinnatõusule reageerima,“ ütles ta.

Euroopa Keskpanga nõukogu tõstis alates 2022. aasta juulist euroala baasintressimäärasid kokku kümme korda 4,5 baaspunkti võrra, mis on ühisraha ajaloos kõige järsum intressimäärade tõstmise tsükkel. Samas oli ka euroala hinnatõusutempo mitme kriisi koosmõjul rekordiliselt kiire, ulatudes oma haripunktis, 2022. aasta oktoobris üle 10%. Nüüdseks on see maikuu andmeil aeglustunud euroalal 2,6%-le ja Eestis 2,9%-le.

Piisav kindlustunne, et hinnatõusutempo on euroalal naasmas eesmärgile, mille järgi tarbijahinnad kasvaksid aastas 2%, võimaldas mullu oktoobris Euroopa Keskpanga nõukogul peatada intressimäärade tõstmise ja tänavu juunis intressimäärasid esimest korda kärpida. „Me ei ole aga veel sihil,“ hoiatas Müller, viidates Euroopa Keskpanga värskele prognoosile – selle järgi aeglustub euroala inflatsioon 2%ni 2025. aasta teiseks pooleks. „Eesmärgi saavutamiseks peavad intressimäärad eeldatavasti veel mõneks ajaks keskmisest kõrgemale jääma,“ kinnitas ta. Samuti jätkab keskpank varasematel aastatel majanduse toetuseks käivitatud varaostukavade koomale tõmbamist.