Eesti suurim digitaalse välimeedia ettevõte vahetab nime

Digitaalse välimeedia käibe ja ekraanide arvu poolest on nad Eestis ja Lätis kokku omas valdkonnas turuliidrid. Linna Ekraanide eelmise aasta müügitulu oli ligi 2,2 miljonit ja puhaskasum 82 000 eurot. D Screens teenis Lätis samal ajal müügitulu ligi 2,1 miljonit ja puhaskasumit 56 000 eurot. „Kasuminumbrid olid mullu tagasihoidlikumad, sest mõlemad ettevõtted tegid suuri investeeringuid võrgustiku kasvatamiseks ja turuosa suurendamiseks. Oleme praegu kiires kasvufaasis,“ tõdes Luks . Linna Ekraanid OÜ on Eestis oma turuosa tänaseks kasvatanud 26 protsendile ja D Screens SIA Lätis 30 protsendile.

Igal aastal on Linna Ekraanid paigaldanud juurde 5-7 uut LED ekraani ja ka tänavu on plaan oma võrgustikku samavõrra kasvatada. Eestis on ettevõttel 48 suurt väliekraani, millest 28 asuvad Tallinnas ja selle lähiümbruses. Lisaks pealinnale on nende suured digitaalsed välipinnad nähtaval kohal ka Tartus, Pärnus, Narvas, Jõhvis, Viljandis, Rakveres ja Võrus. Läti ettevõttel on praegu kokku 100 ekraani, millest 24 suured billboardi mõõtu reklaampinnad.