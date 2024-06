Moskva börsil peatati dollarites ja eurodes kauplemine, mis tõi pankade ette järjekorrad

Samas on dollarites ja eurodes tehingud jätkuvalt võimalik börsivälise kauplemise teel ehk nii-öelda üle leti (over-the-counter). See tähendab, et tehingud toimuvad otse kahe osapoole vahel. Nende tehingute andmeid kavatseb keskpank kasutada valuutakursside arvestamiseks.

Endine Bloombergi ja Financial Timesi ajakirjanik Jason Corcoran jagas X-is, et muutus on tekitanud segadust Venemaal, mistõttu on kohati tekkinud pankades järjekorrad, et välisvaluutat osta.