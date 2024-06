Annetamine ja heategevus kõrghariduse hüvanguks - kuidas muuta traditsioon kultuuri pärisosaks?

Eesti Vabariiki on ehitatud tänaseks 33 aastat. Meil on rikas kultuuripärand, mida põlvest põlve edasi antakse ning olenemata viimaste kvartalite raskustest võime vaadelda Eestit ikkagi kui kiiresti areneva majandusmaastikuga riiki. Lisaks on taasiseseisvumisega toimunud märkimisväärne muutus inimeste suhtumises heategevusse.

Heategevuse trendid

MTÜ-d ja SA-d mängivad olulist rolli heategevuse kasvul. Lisaks ei oodata enam kontoris toetuste laekumist kontole, vaid kõik teevad sihipärast tööd toetajate kaasamiseks.

Erasektori annetustega on võimalik paindlikumalt ja kiiremini suunata vajalikke ressursse just nendesse kitsaskohtadesse, kuhu seda kõige enam tol hetkel on vaja. Nii on näiteks Tehnikaülikooli Arengufondi juurde teedeehituse, taristu- ja projekteerimisettevõtete koosjõul loodud Peep Sürje nimeline stipendiumifond, mille eesmärk on tänaseid tudengeid tunnustada, aga ka valdkonda populariseerida. Kui mõned aastad tagasi tuli antud erialale õppima vaid mõni üksik noor, siis tänaseks on olukord parem ning igal aastal asub teedeehitust ja geodeesiat õppima ca 20 noort.

Sarnaseid stipendiumifonde on vilistlaste ja ettevõtete eestvedamisel ja toel Arengufondis algatatud mitmeid. Näiteks 2023. aastal asutatud endise rektori Andres Keevalliku stipendiumifond, millesse on panustanud hulk eraisikuid aga ka ettevõtteid. Stipendium on suunatud IT erialade doktorantidele, et tagada ülikoolis akadeemiline järelkasv. Südantsoojendava panuse tegi sellesse fondi tehnikaülikooli vilistlane, pikaaegne ülikooli toetaja ja Büroomaailma asutaja Jüri Ross (loe lugu siin), kes oma väärika juubeli puhul palus kingi asemel teha toetuskanded just sellesse stipendiumifondi. Nii koguti fondi üle 4500 euro.

Tehnikaülikooli vilistlased on aktiivsed toetajad