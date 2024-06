Kinnisvaraarendaja Hepsor võttis Lätis ärimaja ehitamiseks laenu 9 miljonit eurot

Laenu eesmärk on Hepsori sõnul finantseerida StokOfiss 34 ärimaja arendusprojekti ehitust Riias aadressil Ulbrokas 34. Lisaks pangale on arendusprojekti finantseerimisse kaasatatud ka finantsinvestorid, kelle poolt investeeritav summa on kokku 1,7 miljonit eurot.