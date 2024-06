Praeguses majanduslikus olukorras on kodulaenu taotlemine ilmselt keerulisem ülesanne kui kunagi varem. Pank jälgib väga kriitiliselt, kuhu taotleja oma raha paigutab ja kas tulud-kulud on tasakaalus.

Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma sõnab, et kodulaenutaotlus lükatakse tagasi peamiselt siis, kui varem pole kohustusi korrektselt tasutud või kui uut krediidikohust küsitakse kehtiva võlgnevusega. „Üks põhjustest võib olla, et olemasolevaid kohustusi on juba nii palju, et uue kohustuse võtmine soovitud summas ei pruugi olla jõukohane,“ lisab Pärgma.