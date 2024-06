Finantsinspektsiooni juht: Eestil on vaja finantsombudsmani, kes aitaks tarbijat vaidluses pangaga

„Sõda Ukrainas puudutab meie finantssektorit peamiselt läbi finantssanktsioonide ja sinna suunasime ka oma fookuse. Finantsinspektsioon juhtis panku pöörama rohkem tähelepanu oma süsteemidele ja tööriistadele, mis võimaldavad neil tuvastada inimesi ja ettevõtteid, kellele sanktsioonid kehtivad,“ ütles Kessler. Ta lisas, et seoses sõjaga Ukrainas on finantsinspektsiooni IT-audiitorid märganud ka küberrünnete mõningast hoogustumist. „Finantsinspektsioon nõudis pankadelt, et nad oleksid küberkurjategijatest sammu võrra ees ja uuendaksid oma turvasüsteeme ning koolitaksid eksperte. Pankade kiituseks võib öelda, et nad on küberrünnakute tõrjumise ja hädaolukordadeks valmistumisega seni hästi hakkama saanud.“