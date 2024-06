Eesti Energia otsis 50 000 euroga lahendust kulukale energiaturu probleemile

Kaggle’i konkursi eesmärk oli töötada välja prognoosimismudel, mis suudaks parandada tootvate majapidamiste ja ettevõtete tarbimisprognooside täpsust, mis on vajalikud päev-ette turul elektri börsil ostmiseks. Selleks edastas Enefit konkursil osalejatele põhjalikud andmed – sealhulgas ilmastiku andmed, tunnipõhised energiahinnad ning üksikasjaliku teabe võrku liidetud päikesepaneelide võimsuse kohta. Meeskondadel oli kolm kuud, et töötada välja oma mudelid ja võistelda 50 000 dollari suuruse auhinnafondi nimel. Võitjad valiti välja Kaggle’i enda masinõppe algoritmide abil, mis hindasid lahendusi ja tuvastasid nende seast kõige tõhusamad mudelid.

„Andmeteadlaste huvi meie püstitatud ülesande vastu ületas kõiki meie ootuseid, mis näitab, et IT- ja tehnoloogiaspetsialistide huvi energiasektori vastu on üha kasvamas. Positiivne kogemus Kaggle’iga kannustab meid kindlasti ka tulevikus kasutama selliseid nõudepõhiseid meetodeid maailma tipptalentide kaasamiseks,“ märkis Enefiti juhatuse liige Kristjan Kuhi.