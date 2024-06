8 põhjust, miks võiks lapsele kogumist alustada hoopis oma kolmandast sambast

Igal aastal tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada tuludeklaratsioon, kus on vajalik märkida ära ka kõik aasta jooksul tehtud investeeringud. Erinevalt teistest investeeringutest jõuab kolmanda samba sissemaksete info sinu deklaratsioonile automaatselt. See on päris oluline ajaline võit.

Võrreldes teiste investeerimistoodetega on kolmanda samba indeksfondide tasud enamasti soodsamad, eriti kui vaadata eraisikuna investeerimise vaatepunktist. Igalt tasudeks makstud eurolt jääb tootlus teenimata. Seepärast on esmalt mõistlik investeerida maailma juhtivate ettevõtete aktsiatesse kolmanda samba kaudu ja valida fond, mille jooksvad tasud jäävad alla 0,5% aastas.

Indeksfondide tootlused on ajalooliselt pakkunud paremat tootlust kui kindlustus- ja muud kogumistooted – sh need, mida turundatakse „lapsele raha kogumise“ sildi all. Oma kolmandat sammast indeksfondi kogudes on sul võimalus investeerida laiapõhjaliselt mitme tuhande börsiettevõtte aktsiatesse ja teenida nii maailmaturu tootlust. Milliseks kujuneb maailmaturu tootlus tulevikus? Seda ei saa keegi sulle lubada, sest ükski tootlus pole garanteeritud.

Tuleva kolmanda samba pensioni kalkulaatoriga saad arvutada, kui palju on sul mõistlik sinna koguda ja kui suur on sinu tulumaksu võit.

Näiteks on levinud praktika suunata kasvama igakuine lapsetoetus, millest kasvab aastate jooksul märkimisväärne summa, millega last tulevikus toetada. Näiteks juba igakuise 80 euro suunamisel kolmandasse sambasse saadki aasta peale kokku 192 eurot tulumaksu tagasi. See annab lapse tulevikuks kõrvale pandud raha tootlusele võimsa edumaa – sellist võimendust ei paku ükski teine investeerimisvõimalus.

Kusjuures kas teadsid, et kui lapse nimel on eraldi investeeringuid, tuleks ka neid hoolikalt igal kevadel deklareerida. Kui sul on mitu last ja avad neile kõigile eraldi kogumistooted, muutub sinu halduskoormus veelgi suuremaks.

5. Väljamaksetele puuduvad piirangud

Kui ühel hetkel on vaja kogutud raha kasutada, saad kolmandast sambast raha välja võtta igal hetkel, kas osaliselt või täielikult. Erinevalt kindlustus- ja kogumistoodetest pole Tuleva kolmanda samba fondil siduvaid tähtaegu ega piiravaid tingimusi.*

Kui võtad raha kasutusele pärast 55. eluaastat (või kui avasid oma III samba konto hiljem kui 2021. aastal, siis pärast 60. eluaastat), pead tasuma riigile soodustulumaksu vaid 10%. Tõenäoliselt on just siis hea aeg kinkida kogutud raha lapsele näiteks esimese kodu sissemakseks. Kui raha on vaja välja võtta varem, maksad lihtsalt 20% tulumaksu. Raha makstakse sinu valitud kontole välja nelja tööpäeva jooksul pärast avalduse esitamist.

6. Paindlikum haldamine

Kolmanda samba vara on lapsevanema enda nimel. Kuigi esialgu võib see tunduda piirav, annab see tegelikkuses vara haldamisel paindlikkust. Nii saab vanem ise otsustada, kuhu ja millal investeerida, ning soovi korral müüa soetatud kolmanda samba osakuid endale sobival ajal ja summas. Lapse nimel oleva investeerimiskonto puhul tuleb arvestada, et rahaliste tehingute tegemine toimub selleks ettenähtud tingimustel ja kohtu poolt väljastatud loal.

7. Suurem kontroll kogutud kapitali üle

Oluline on ka ära märkida, et lapse täisealiseks saamisel saab laps teha kõik oma investeerimisotsused ise ja kontroll investeerimisportfelli ja -otsuste osas läheb vanemalt talle üle. Võibolla pole see kõigi jaoks tähtis, aga arvestada tasub võimalusega, et lapse nimel muudesse investeerimistoodetesse kogutud summa ei pruugi sel juhul kuluda vanema ootuste kohaselt.

8. Kolmas sammas on pärandatav