Kuidas vältida investeerimispettuse ohvriks langemist?

Viimasel ajal on õigusabiplatvormi HUGO.legal poole üha enam pöördunud inimesed, kes on langenud investeerimispettuste ohvriks. Investeerimispettuste ohtu tihti alahinnatakse, kuid selle ohvriks langemisel on kahjud tavaliselt suured ning raha tagasisaamise võimalused nigelad. Seetõttu on väga oluline roll ennetamisel.