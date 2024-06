Turiste kosmose servale lennutanud ettevõte oli sunnitud oma sendiaktsiate hinda tõstma

Tagurpidi spliti näol on tegu aktsiate nö kokku liitmisega, mille tulemusel aktsiate hind suureneb ning kogus väheneb. Virgin Galacticu näitel muutuvad hetkel 0,85 dollarisenti maksvad aktsiad 20 korda kallimaks ehk 17 dollarini ning aktsionäride käes olevate aktsiate hulk väheneb 20 korda.

Virgin Galacticu sõnul on samm ette võetud selleks, et täita minimaalse aktsia hinna nõudeid ning jätkata noteerimist New Yorgi börsil ehk vastasel juhul võidaks ettevõtte aktsiad börsilt eemaldada.