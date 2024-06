Elon Muski sõnul kiideti tema kümnetesse miljarditesse küündiv boonuspakett aktsionäride poolt heaks

Mõned tunnid enne Tesla aktsionäride aastakoosolekut postitas Elon Musk sotsiaalmeediaplatvormi X platvormil ning andis teada, et kaks hääletusele läinud punkti - Muski tohutu boonuspaketi maksmine ning Tesla peakontori Texasesse kolimine – kiideti aktsionäride poolt heaks. Tesla aktsia on kauplemisel avanenud üle 6% kõrgemal.

Musk koos Tesla juhatusega on viimased paar kuud näinud vaeva, et küsimustele toetust koguda ning erilist vaeva on nähtud 55,8 miljardi dollari suuruse (51,66 miljardit eurot) boonuspaketiga, vahendab Bloomberg.

Täpsemalt on Muski preemiaks 303 960 630 Tesla aktsia ostuoptsiooni (arvestatud on aktsiate tükeldamist), mille lunastamishinnaks on 23,34 dollarit. Tesla aktsia kaupleb täna ligi 188 dollari juures. See tähendab, et aktsiaoptsioonide väärtuseks oleks praegu umbes 50 miljardit dollarit. Paketi kohaselt oleks Muskil õigus neid lunastada 2028. aasta jaanuarini. Paketi lõplik väärtus sõltub Tesla aktsia hinnast.

Muskile 2018. aastal välja antud vastuoluline optsioonipakett lükati käesoleva aasta alguses Delaware’i kohtus tagasi ning kohtunik leidis, et Tesla juhatus ei tegutsenud paketti heaks kiites Tesla aktsionäride parimates huvides.

Värske aktsionäride hääletuse puhul on aga pigem tegu sümboolse sammuga ning õiguslikku jõudu ei pruugi sel olla, märgib Bloomberg. Ehkki aktsionäride heakskiit võib aidata Teslat apellatsioonikaebuse või uue kohtuasja läbivaatamisel, tunnistas ettevõte oma avalduses, et ei saa kindlalt ennustada, kuidas aktsionäride poolset heakskiitu Delaware’i seaduste kohaselt käsitletaks.

„See ei lahenda asja täielikult; hüvitispaketti võib endiselt pidada ebaseaduslikuks,“ kirjutas Piper Sandleri analüütik Alexander Potter kolmapäeva lõpus klientidele saadetud märkuses. „Me ootame, et aktsia reageerib uudisele positiivselt, kuid tõus ei ole tõenäoliselt nii tugev, kui oleks olnud langus otsuse tagasilükkamisel.“