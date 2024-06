Fermi Energia jätkab Eestisse tuumajaama rajamise planeerimistöid

Eile, 12. juunil otsustas Riigikogu, et toetab tuumaenergia Eestis kasutuselevõtmist. Riigikogu otsuse aluseks on Vabariigi Valitsuse Tuumaenerga Töörühma töö, mida pea kõigi ministeeriumite esindajad on teinud alates 2020. aasta novembrist ning selle töörühma eelmise aasta lõpus avaldatud lõppraport, mille kohaselt on Eestis tuumaenergia kasutuselevõtt ja väikereaktoriga tuumajaama rajamine võimalik.