Tallinna linn on otsustanud: Hipodroomi ristmiku lahendus jääb muutmata

Kui algses projektis oli planeeritud ristmikule üks sõidurada juurde tekitada, siis eelmine linnavalitsus oli andnud Hipodroomi arendajale suunise vähendada planeeritavaid sõiduradu Paldiski maanteel ja Hipodroomi ristmikul. Loobuti ühest lisasõidurajast ning kaotati üks ühistranspordirada. Praegune lahendus näeb ette, et peale rekonstrueerimist on Hipodroomi ristmikul üks sõidurada vähem ning rohkem on ruumi jalakäijatele ja ratturitele.