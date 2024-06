Alkoholipood kodule lähemal kui perearst. Alkoholi küll tarbitakse vähem, kuid see on üha kättesaadavam

Eesti konjunktuuriinstituudi verivärske uuringu järgi on eestlaste alkoholi tarbimine küll 2,7% langenud, kuid on siiski kättesaadavam kui kunagi varem ning seda hoolimata majanduslikest raskustest. Alkoholipood on inimestele lähemal kui perearst, apteek, koolimaja, politsei ja pääste.