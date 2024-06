VIDEO ja FOTOD | Elroni uus rong jõudis Pääsküla depoosse

„Teekond uute rongideni on olnud pikk, sest hanke nende ostmiseks kuulutasime välja neli ja pool aastat tagasi vahetult enne üleilmse koroonapandeemia puhkemist,“ ütles Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem rongi depoosse jõudmisel. „Ma ei kujuta ette, millises olukorras oleksime praegu toona tehtud otsuseta, sest rongireisijate arv on viimase kümnendi jooksul kahekordistunud. Praegu on meil aga kindel teadmine, et paari aasta jooksul suudame uute rongide toel järjest suurenevale reisijahuvile vastu tulla.“