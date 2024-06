FOTOD | Volta kvartali ajaloolise peahoone rekonstrueerimine on jõudnud sarikateni

Endoveri tegevjuht Robert Laud rääkis, et Volta kvartalis on tänaseks valminud juba 9 hoonet ning järgmise üheksa kuu jooksul valmib veel 4. Lisaks on Endover alustanud ettevalmistusi kogu Põhja-Tallinna ühe suurima ärilinnaku rajamiseks, mille käigus ehitatakse välja 35 000 m 2 äripindu.

Apex Arhitektuuribüroo arhitekt Janar Blehner, kelle portfellis on ka teisi Volta kvartali arendusetappide arhitektuursed lahendused, ütles, et selliseid Volta Villa sarnaseid väärikaid ajaloolisi hooneid, mida rekonstrueeritakse kodudeks, on tänasel kinnisvaraturul vähe. „Volta kvartali puhul oleme arhitektuursetes lahendustes järginud jätkusuutliku arenduse põhimõtet. Taastame võimalikult palju vana ja lisame energiasäästlikke uusi lahendusi,“ rääkis Blehner.

„Hetkel käib meil ankurpindade osas kokkulepete tegemine ning soovime järgnevate aastate jooksul piirkonda tuua teenuseid, mida siin veel ei ole,“ sõnas Laud. „Kui oleme küsinud kohalikelt, milliseid ärisid nad ise siia sooviksid, siis väga oodatakse just erinevaid teenuseid, näiteks kodukohas asuvat suuremat spordiklubi või spaad, mida praegu Põhja-Tallinnas ei ole,“ selgitas Laud.

Endoveri tegevjuhi sõnul on Volta kvartal, planeeritav Krulli tehnoloogialinnak ning Noblessneri sadamapiirkond ehk Põhja-Tallinna kuldne miil üks kiiremini arenevaid elamu- ja äripiirkondi Tallinnas, kus nõudlus uue kinnisvara järele on hoolimata kinnisvaraturu üldisest madalseisust olnud alati kõrge. „See on andnud ka meile julgust piirkonna arendustega edasi minna ning sedavõrd ambitsioonikaid projekte, nagu selleks on 35 000 ruutmeetrit uut äripinda, ka ette võtta,“ ütles Robert Laud.

Kvartalisse tuleb lasteaed ja toidutänav

Volta kvartal on Tallinna kinnisvaraturu ja ühtlasi Endoveri üks olulisemaid ja edukamaid kinnisvaraarendusi. Üle 100-aastase ajalooga tööstuskvartalit arendatakse 15-minuti linna põhimõttel. Kogu kvartali arendusmaht on 142 000 m2, arendusse on planeeritud üle 750 korteri ja enam kui 50 000 m2 äripindu.

Volta kvartalisse on kavandatud lasteaed, toidutänav ja vaba aja veetmise võimalused erinevatele vanuserühmadele nii siseruumides kui ka 15 000 m2 suurusel kõrghaljastusega pargialal. Seoses kvartali arendusega on Endover rajanud Põhja-Tallinnasse ulatusliku uue infrastruktuuri, sealhulgas kaks uut tänavat. Kvartali arhitektuuri loovad KOKO, Apex ja ARS arhitektid ning kvartali finantseerimisse on panustanud ka Eesti suurimad pangad: LHV Pank, Coop Pank ja Bigbank.