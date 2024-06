Bolti klient rentis Bolt Drive’i auto, et sõita nädalavahetuseks maale. Esimesel päeval läks kõik hästi, kuid järgmisel hommikul auto enam käima ei läinud. „Armatuuril oli kiri „Braking power low“ ja autol aku tühi. Guugeldades selgus, et see ongi teatud Toyotade tüüpviga,“ rääkis klient. Klienditeenindus suutis probleemi küll paari tunniga lahendada, saates autoabi, kes rendiautole täkku andis, ning klient sai lõpuks ikka koju tagasi.