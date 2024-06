Merko panustab ehitusinseneride väärika järelkasvu õpetamisesse TalTechis

Merko on aastaid TalTechis kõrghariduse andmist moel või teisel toetanud. Millist laadi need toetused on olnud ja kuidas teete valiku, mida ja kui palju toetada?

TalTechi juba aastaid mitmel viisil toetanud Eesti suurimate ehitusettevõtete hulka kuuluva Merko juht Jaan Mäe on seda meelt, et ettevõtteid ja tööandjaid huvitab haridusvaldkonda toetades eelkõige tulemus. Ta ütleb, et niisama raha ära paigutamine ei ole siht omaette – oluline on, et eraldatud rahal oleks mõju, et ühekordsete sutsakate asemel saaks rääkida pikaajalisest ja sisulisest koostööst.

Tehnikaülikoolil on SA Arengufond kaudu ja ettevõtete abil kavas luua baas, millest rahastada insenerihariduse andmist, olles näiteks stipendiumide ja muude toetuste vahendaja. Et algatus käima saaks, on n-ö stradikapitaliks tarvis saada vähemalt kümme miljonit eurot.

Teine osa rahalisest panusest on suunatud üliõpilasürituste ja -organisatsioonide tegevuse toetamisse, et propageerida ehitusinseneri elukutset ja innustada noori nende haridusteel.

Pikemaajalistest koostööprojektidest võib esile tõsta BuidIT konverentsi ja võistluspäeva, inseneriteaduskonna esmakursuslastele mõeldud sisseelamisüritust Insenerirebased soojakus ja Betoonitalendi võistlust, mille korraldamisele oleme läbi aastate õla alla pannud. Oleme löönud kaasa ka Võti Tulevikku karjäärimessil.

Kolmas tähtis alustala on see, mida otseselt rahasse ümber panna ei saa, kuid mis on kohati veelgi väärtuslikum – see on töö, millesse panustame oma inimeste kogemust ja aega. Aitame muuta koolis pakutavat ehitusõpet praktilisemaks selle läbi, et käime loenguid andmas, juhendame lõputöid, korraldame objektide ühiskülastusi ja pakume ka praktikakohti, et tänastele ehitusinseneridele sirguks väärikas järelkasv.

On väga hea meel, et tudengid on meie järjepidevat tegevust märganud. Merko on Instari uuringu järgi valitud korduvalt tehnikatudengite jaoks atraktiivseimaks tööandjaks. Värskelt pälvisime ka 2024. aasta tudengisõbra tiitli.“

Millised on selle toetamise eesmärgid ning kuidas need on teie arvates vilja kandnud?

„Koostöö ülikoolide ja tudengiorganisatsioonidega ning innovatsiooni- ja teadusprojektides osalemine on muutunud osaks meie igapäevatööst. Eesti juhtiva ehitusettevõttena on meile auasi, aga samavõrd ka meeldiv kohustus, anda noortele edasi oma parimaid teadmisi ja kogemusi professionaalsest ja kvaliteetsest ehitusprotsessist, heast meeskonnatööst ja organisatsioonikultuurist. Nii saavad nad varakult maitse suhu, mida tähendab tugeva tiimiga koos suurte ja oluliste tööde tegemine.