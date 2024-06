Kuidas on seotud vaimne tervis ning finants- ja majandusotsused?

Paraku pole need võimalused doktorantidele tasuta. Barcelona suvekoolis osalemine maksis 1500 eurot, millest 650 eurot moodustas osalustasu, 350 eurot lennukipiletid ja 500 eurot kõrghooaja majutus. Kuna teadmiste ja kontaktide kogumine eeldab mitmetel sarnastel üritustel osalemist, on väga oluline roll toetajatel, teadusrahastusel ja erinevatel stipendiumitel.

Teekonnal doktorantuurini andsid talle hoogu juurde neli stipendiumit, nendest kaks Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi oma. „2021. aastal sain ma TalTechi majandusteaduskonna magistriõppe stipendiumi ja 2022. aastal KPMG Baltics magistriõppe stipendiumi,“ selgitab doktorant. „Need võimaldasid mul täielikult pühenduda oma õpingutele ning motiveerisid edasi õppima, oma unistuse poole liikuma.“ Vladislav leiab, et stipendiumi saamisel tasub sellest võtta maksimum: „Tegemist pole pelgalt rahaga. See on võimalus käia ettevõttes, luua kontakte valdkonna tippjuhtide ja võtmeisikutega, mis on tulevikus väärtuslikumad kui ühekordne rahaline toetus.“